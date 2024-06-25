В Рязани снова остались без света более 30 улиц
Восстановление планируется в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани снова остались без света 33 улицы. Об этом РЗН. Инфо рассказали в электросетях.
Без электричества остались следующие адреса:
- Есенина
- Почтовая
- Бульварный переулок
- Фрунзе
- Право-Лыбедская
- Введенская
- Свободы
- Мюнстерская
- Соборная
- Щедрина
- Вознесенская
- Торговый городок
- Касимовское шоссе
- Радищева
- Некрасова
- Николодворянская
- Новослободская
- Урицкого
- Полонского
- Затинная
- Садовая
- Окский проезд
- Ленина
- Площадь Ленина
- Радищева
- Газетный переулок
- Либнехта
- Горького
- Грибоедова
- Фирсова
- Лермонтова
- Электрозаводская
- Новая
Восстановление планируется в течение четырех часов с момента отключения.