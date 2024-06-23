Минобороны заявило о причастности США к удару по Севастополю

По словам ведомства, ответственность за ракетный удар по мирным жителям города «несет прежде всего Вашингтон», который поставил оружие, а также киевский режим, который нанес удар.

Минобороны сообщило о причастности США к атаке по Севастополю.

По словам ведомства, ответственность за ракетный удар по мирным жителям города «несет прежде всего Вашингтон», который поставил оружие, а также киевский режим, нанесший удар по Севастополю.

Напомним, ВСУ атаковали город в воскресенье, 23 июня. Число погибших выросло до трех. Скончались двое детей и один взрослый. 124 человека получили ранения.

Появились кадры падения на побережье Севастополя одной из ракет.