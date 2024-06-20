Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
25°
Птн, 21
21°
Сбт, 22
22°
ЦБ USD 82.63 -4.41 20/06
ЦБ EUR 89.09 -4.21 20/06
Нал. USD 78.00 / 150.00 20/06 16:25
Нал. EUR 84.00 / 155.00 20/06 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
3 705
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
6 073
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
9 978
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
11 031
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Коллектив рязанского музыкального колледжа попросил не увольнять директора
Кроме того, сотрудники, студенты и выпускники начали собирать подписи под письмом. А также они планируют создать электронную петицию.

Сотрудники и студенты рязанского музыкального колледжа обратились к Павлу Малкову. Они просят оставить прежнего директора Александра Егоркина, срок полномочий которого истекает 23 июня. Об этом в четверг, 20 июня, стало известно РЗН. инфо.

В распоряжении редакции находится письмо к губернатору. В нем коллектив и студенты просят продлить контракт министерства культуры Рязанской области с директором колледжа. Они отмечают, что он проработал в этой должности 13 лет и многое сделал для ссуза.

«Коллектив колледжа во главе с директором успешно справляется со всеми трудностями и сохраняет образовательную планку на достойной высоте. Подтверждение этому — выступления на мероприятиях города и области, результаты выпускных экзаменов, поступления в профильные вузы, результаты участия студентов в конкурсах различных уровней, а также ежегодные отзывы председателей государственных экзаменационных комиссий — профессоров Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных и других ведущих музыкальных вузов страны. Помимо решения множества хозяйственных, юридических, финансовых и других проблем Егоркин лично руководит организацией ответственных мероприятий — отчетных, юбилейных концертов, вникая во все детали и добиваясь высочайшего конечного результата», — отметили рязанцы.

Кроме того, сотрудники, студенты и выпускники начали собирать подписи под письмом. А также они планируют создать электронную петицию.

Ранее областное правительство не стало продлевать контракты с директором художественного музея Мариной Котовой и директором рязанской филармонии Еленой Буняшиной.