Коллектив рязанского музыкального колледжа попросил не увольнять директора

Кроме того, сотрудники, студенты и выпускники начали собирать подписи под письмом. А также они планируют создать электронную петицию.

Сотрудники и студенты рязанского музыкального колледжа обратились к Павлу Малкову. Они просят оставить прежнего директора Александра Егоркина, срок полномочий которого истекает 23 июня. Об этом в четверг, 20 июня, стало известно РЗН. инфо.

В распоряжении редакции находится письмо к губернатору. В нем коллектив и студенты просят продлить контракт министерства культуры Рязанской области с директором колледжа. Они отмечают, что он проработал в этой должности 13 лет и многое сделал для ссуза.

«Коллектив колледжа во главе с директором успешно справляется со всеми трудностями и сохраняет образовательную планку на достойной высоте. Подтверждение этому — выступления на мероприятиях города и области, результаты выпускных экзаменов, поступления в профильные вузы, результаты участия студентов в конкурсах различных уровней, а также ежегодные отзывы председателей государственных экзаменационных комиссий — профессоров Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных и других ведущих музыкальных вузов страны. Помимо решения множества хозяйственных, юридических, финансовых и других проблем Егоркин лично руководит организацией ответственных мероприятий — отчетных, юбилейных концертов, вникая во все детали и добиваясь высочайшего конечного результата», — отметили рязанцы.

Кроме того, сотрудники, студенты и выпускники начали собирать подписи под письмом. А также они планируют создать электронную петицию.

Ранее областное правительство не стало продлевать контракты с директором художественного музея Мариной Котовой и директором рязанской филармонии Еленой Буняшиной.