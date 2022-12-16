Коллектив Рязанского художественного музея просит не увольнять директора

Сотрудники Рязанского художественного музея обратились к Павлу Малкову с просьбой оставить прежнего директора Марину Котову, у которой 24 декабря истекает срок контракта.

Сотрудники Рязанского художественного музея обратились к Павлу Малкову с просьбой оставить прежнего директора Марину Котову, у которой 24 декабря истекает срок контракта. Об этом в пятницу, 16 декабря, стало известно РЗН.инфо.

Коллектив опасается, что контракт с директором музея продлеваться не будет.

«В данный момент музей находится на подъеме, последовательно и поступательно реализуя разнообразные культурно-просветительские программы. Бесценный опыт работы Марины Александровны, прошедшей путь от экскурсовода до главного хранителя и директора, позволяет коллективу осуществлять свою деятельность в сбалансированном, хорошо продуманном режиме, где всем направлениям уделено достаточное внимание. Коллектив ходатайствует о продлении контракта с директором Рязанского художественного музея Мариной Котовой», — говорится в письме губернатору.

Кроме того, коллектив поддержали народный художник СССР и почетный гражданин Рязанской области Виктор Иванов и Академия художеств.

Напомним, ранее пост директора филармонии покинула Елена Буняшина. У нее истек срок контракта, и областное правительство не стало его продлевать.