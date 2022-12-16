Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
-2°
Сбт, 17
Вск, 18
ЦБ USD 64.61 0.31 17/12
ЦБ EUR 68.78 0.33 17/12
Нал. USD 66.85 / 67.8 16/12 15:00
Нал. EUR 70.11 / 71.9 16/12 14:40
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
1 579
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
16 266
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
7 318
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
12 808
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Коллектив Рязанского художественного музея просит не увольнять директора
Сотрудники Рязанского художественного музея обратились к Павлу Малкову с просьбой оставить прежнего директора Марину Котову, у которой 24 декабря истекает срок контракта.

Сотрудники Рязанского художественного музея обратились к Павлу Малкову с просьбой оставить прежнего директора Марину Котову, у которой 24 декабря истекает срок контракта. Об этом в пятницу, 16 декабря, стало известно РЗН.инфо.

Коллектив опасается, что контракт с директором музея продлеваться не будет.

«В данный момент музей находится на подъеме, последовательно и поступательно реализуя разнообразные культурно-просветительские программы. Бесценный опыт работы Марины Александровны, прошедшей путь от экскурсовода до главного хранителя и директора, позволяет коллективу осуществлять свою деятельность в сбалансированном, хорошо продуманном режиме, где всем направлениям уделено достаточное внимание. Коллектив ходатайствует о продлении контракта с директором Рязанского художественного музея Мариной Котовой», — говорится в письме губернатору.

Кроме того, коллектив поддержали народный художник СССР и почетный гражданин Рязанской области Виктор Иванов и Академия художеств.

Напомним, ранее пост директора филармонии покинула Елена Буняшина. У нее истек срок контракта, и областное правительство не стало его продлевать.