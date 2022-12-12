Елена Буняшина покинула пост директора рязанской филармонии

У Буняшиной истек контракт с областным правительством.

Елена Буняшина покинула пост директора рязанской филармонии. Об этом в понедельник, 12 декабря, стало известно Vidsboku.

Как пишет издание, 12 декабря у Буняшиной истек контракт с областным правительством. Рязанские власти продлевать контракт не стали.

Исполняющей обязанности директора филармонии назначили Евгению Феколкину. До этого она занимала пост заместителя директора по маркетингу.

Елена Буняшина работала министром образования региона, после чего — заместителем председателя по социальной сфере. Пост директора рязанской филармонии она заняла в декабре 2017 года.