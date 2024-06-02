В Рязани засняли кортеж патриарха Кирилла

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит освящение храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рязани и Божественную литургию в нем.

В Рязани в воскресенье, 2 июня, засняли кортеж патриарха Кирилла. Видео опубликовали в Telegram-канале «аТипичная Рязань-2».

Патриарх Кирилл совершит освящение храма на площади Новаторов в Рязани и Божественную литургию в нем.

Трансляция богослужения началась в 10:00. Ее можно посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл посетит Рязанскую область в воскресенье, 2 июня, для освящения верхнего придела Покрова Пресвятой Богородицы в храме Сретения Господня в Рязани.

Во время его визита рязанцам запретили ездить на велосипедах и самокатах на 26 улицах.