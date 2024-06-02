В Рязани началось освящение храма патриархом Кириллом

Богослужение началось в воскресенье, 2 июня, в 10:00. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит великое освящение храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рязани и Божественную литургию в нем.

В Рязани началось освящение храма на площади Новаторов патриархом Кириллом. Трансляцию запустил телеканал «Спас» в группе во «ВКонтакте».

Богослужение началось в воскресенье, 2 июня, в 10:00.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит освящение храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рязани и Божественную литургию в нем», — говорится в сообщении.

Трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл посетит Рязанскую область в воскресенье, 2 июня. Во время его визита рязанцам запретили ездить на велосипедах и самокатах на 26 улицах.