Во время визита Патриарха Кирилла рязанцам запретят ездить на велосипедах и самокатах на 26 улицах

Запрет будет действовать с 1 по 2 июня.

Во время визита Патриарха Кирилла рязанцам запретят ездить на велосипедах и самокатах на 26 улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«В связи с визитом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, администрация города обращается к рязанцам с просьбой об ограничении размещения и передвижения средств индивидуальной мобильности, велосипедов в период проведения мероприятий», — отметили в сообщении.

Движение закроют на следующих территориях: на улицах Московское шоссе, Великанова, Юбилейная, Крупской, Костычева, Народный бульвар, 7-й Мервинский проезд, Мервинская, Бирюзова, проезд Шабулина, Северная окружная дорога, Каширина, Солнечная, Петрова, Соборная, Ленина, Первомайский проспект, Есенина, Маяковского, площадь Мичурина, Спортивная, Семашко, Дзержинского, Халтурина, Старообрядческий проезд, Скорбященский проезд, а также примыкающим к ним улицам с 21.00 до 21.00 в период 1 и 2 июня в соответствии с прилагаемой схемой.

Ранее стало известно об ограничении движения автомобилей и общественного транспорта.