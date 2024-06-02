В Рязани для патриарха Кирилла повесили баннеры с приветствием

Патриарх Кирилл приехал в Рязань в воскресенье, 2 июня, и освятил храм на площади Новаторов.

В Рязани для патриарха Кирилла повесили баннеры с приветствием. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ай лав Рязань».

Патриарх Кирилл приехал в Рязань в воскресенье, 2 июня, и освятил храм на площади Новаторов.

Напомним, появились кадры прибытия патриарха. Рязанцы засняли его кортеж.

Кроме того, стало известно, что он возложил цветы к могиле матери рязанского митрополита.