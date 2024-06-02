Патриарх Кирилл возложил цветы к могиле матери рязанского митрополита

Патриарх Кирилл на Скорбященском кладбище возложил цветы к могиле матери рязанского митрополита Никодима (Ротова).

Патриарх Кирилл на Скорбященском кладбище возложил цветы к могиле матери митрополита Никодима (Ротова), который родился в Рязанской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Усы Куракиной».

Патриарх также посетил храм в честь иконы Божией матери «Всех Скорбящих Радость».

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл наградил губернатора Павла Малкова орденом святого князя Даниила Московского.