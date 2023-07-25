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У рязанской мэрии нет денег на ливневки на улице Окской

У рязанской мэрии нет денег на ливневки на улице Окской, которую часто затопляет. Об этом во вторник, 25 июля, на комитете по бюджету в гордуме сообщил исполняющий обязанности управления благоустройства города Дмитрий Наумов.

Депутаты поинтересовались как обстоят дела с проектом водоотведения на часто затапливаемой улице Окской. Наумов отметил, что проект уже разработан, были выполнены работы по очистке выпусков и впусков трубы. Однако на реализацию проекта на данный момент нет финансирования.

«Мы будем подавать заявку на 2024 год. По ценам 2022 года на реализацию проекта понадобится около 28 миллионов рублей», — подчеркнул Наумов.