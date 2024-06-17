На проезде Шабулина в Рязани из-за сильного ветра снесло крышу здания

Инцидент произошел в понедельник, 17 июня.

На проезде Шабулина в Рязани из-за сильного ветра снесло крышу здания. Об этом сообщили очевидцы в группе «Рязань».

Инцидент произошел в понедельник, 17 июня. После грозы и сильного ветра у здания на проезде Шабулина снесло крышу. Также ветер снес ограждения, расставленные при реконструкции дороги.

Ранее в Рязани произошел потоп. Образовались сильные пробки, на некоторых участках не работают светофоры. Также в городе в два раза выросли цены на такси. Из-за упавших на провода деревьев в городе встали троллейбусы.