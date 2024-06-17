После ливня в Рязани образовались девятибалльные пробки

Крупные пробки наблюдаются на центральных улицах города, Московском шоссе, Касимовском шоссе, Окружной дороге и других.

После ливня в Рязани образовались девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс карты».

В понедельник, 17 июня, после прошедшего ливня в городе образовались сильные заторы. Крупные пробки наблюдаются на центральных улицах города, Московском шоссе, Касимовском шоссе, Окружной дороге и других.

Напомним, после ливня в городе подтопило несколько улиц. В некоторых местах не работают светофоры.