В Рязани «встали» троллейбусы

По данным канала, в понедельник, 17 июня, на Касимовском шоссе упало дерево. Оно повредило провода, поэтому на участке встали троллейбусы.

В Рязани «встали» троллейбусы". Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань».

По данным канала, в понедельник, 17 июня, на Касимовском шоссе упало дерево. Оно повредило провода, поэтому на участке встали троллейбусы.

Ранее в Рязани произошел потоп. Образовались сильные пробки, на некоторых участках не работают светофоры. Также в городе в два раза выросли цены на такси.