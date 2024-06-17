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В Рязани «встали» троллейбусы
По данным канала, в понедельник, 17 июня, на Касимовском шоссе упало дерево. Оно повредило провода, поэтому на участке встали троллейбусы.

В Рязани «встали» троллейбусы". Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань».

По данным канала, в понедельник, 17 июня, на Касимовском шоссе упало дерево. Оно повредило провода, поэтому на участке встали троллейбусы.

Ранее в Рязани произошел потоп. Образовались сильные пробки, на некоторых участках не работают светофоры. Также в городе в два раза выросли цены на такси.