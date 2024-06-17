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В Рязани из-за дождя цены на такси увеличились в два раза
Пробки на дорогах оцениваются в девять баллов.

В Рязани в понедельник, 17 июня, из-за дождя цены за поездки в «Яндекс.Такси» увеличились в два раза. В этом убедился корреспондент РЗН.инфо.

Цена за поездку в 10-15 минут составляет от 450 до 550 рублей при обычной стоимости до 250 рублей.

За поездки в 20-30 минут рязанцам придется отдать от 550 до 700 рублей при стандартной цене до 400 рублей.

Согласно данным из сервиса «Яндекс. Карты», пробки на дорогах оцениваются в девять баллов. Движение затруднено на Первомайском проспекте, Московском шоссе, Касимовском шоссе, Муромском шоссе, улицах Каширина, Циолковского, Ленина, Свободы, Вознесенской, Есенина.