Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезновении 47-летнего Сергея Пинтелина

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении 47-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Напомним, в феврале 47-летний Сергей Пинтелин вместе со знакомыми находился на охоте в Сапожковском районе и пропал.

«Должных мероприятий по поиску мужчины организовано не было. Также отмечается, что своевременно не были изучены записи с камер видеонаблюдения вблизи места охоты, которые впоследствии исчезли», — отметили в сообщении.

В рязанском следкоме по данному факту расследуется уголовное дело. Также в отношении участников охоты возбудили два уголовных дела.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексея Медведкова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Новая газета» сообщала подробности об исчезновении Пинтелина. 7 мая стало известно, что полицейского, с которым ходил на охоту пропавший рязанец, отстранили от службы.