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Полицейского, с которым ходил на охоту пропавший рязанец, отстранили от службы
6 мая СК возбудил еще одно уголовное дело, на этот раз по статье о незаконной охоте. В рамках дела замначальника уголовного розыска Рязанской области полковника Виталия Цыплакова отстранили от службы.

Полицейского, с которым ходил на охоту пропавший 2,5 месяца назад рязанец, отстранили от службы. Об этом сообщили в группе «Плохие новости».

Напомним, 24 февраля Сергей Пинтелин вместе со знакомым фермером Сергеем Петиным, 53-летним заместителем начальника уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталием Цыплаковым и шестью другими охотниками отправился в лес. Поздно ночью компания вернулась с охоты, но уже без Пинтелина. На вопросы матери пропавшего организатор поездки Сергей Петин отвечал, что мужчину высадили где-то по дороге. Мужчина пропал.

Родные Пинтелина настояли на его поисках, но полиция, по их словам, занималась делом крайне неохотно. Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили лишь спустя 10 дней, 3 марта. По словам матери пропавшего, полиция сначала пыталась искать мужчину с собакой, но, когда та взяла след, сотрудник отозвал ищейку.

Стало известно, что 6 мая СК возбудил еще одно уголовное дело, на этот раз по статье о незаконной охоте. В рамках дела замначальника уголовного розыска Рязанской области полковника Виталия Цыплакова отстранили от службы.