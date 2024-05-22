Природоохранная прокуратура оштрафовала рыбновское сельхозпредприятие

Административное дело было возбуждено из-за загрязнения реки Клещевая и земельного участка.

Рязанской межрайонная природоохранная прокуратура оштрафовала рыбновское сельхозпредприятие за загрязнение сточными водами земельного участка и реки Клещевая. Об этом в среду, 22 мая, сообщил Telegram-канал «Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры».

Ведомство по итогам проверки установило, что агропроизводителем в процессе перекачки побочных продуктов животноводства произошел их разлив на землю и в реку. Ущерб, причиненный почве, составил более 11 миллионов рублей, водному объекту — более 96 тыс. рублей.

Приокское управление Росприроднадзора привлекло предприятие к административной ответственности по части 2 статьи 8.2 и части 4 статьи 8.13 КоАП РФ и назначило штраф на общую сумму в размере 190 тысяч рублей.

Директору организации внесено представление. Ущерб, причиненный водному объекту возмещен в полном объеме.

Для привлечения к ответственности за загрязнение почв прокурор обратился в суд.

Напомним, в феврале 2024 года рыбаки из Рыбновского района сообщили о загрязнении рек.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки природных объектов.

Приокский межрегиональный Росприроднадзор объявил предостережение ООО «АПК «Русь» о недопустимости нарушения обязательных требований, предусмотренных водным кодексом РФ.