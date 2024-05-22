Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
21°
Чтв, 23
16°
Птн, 24
16°
ЦБ USD 90.19 -0.22 23/05
ЦБ EUR 97.9 -0.4 23/05
Нал. USD 86.10 / 99.00 22/05 18:26
Нал. EUR 93.90 / 115.00 22/05 18:26
Новости
Итоги года New
Публикации
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
Вчера 11:59
1 669
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
2 002
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
12 393
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
16 208
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Природоохранная прокуратура оштрафовала рыбновское сельхозпредприятие
Административное дело было возбуждено из-за загрязнения реки Клещевая и земельного участка.

Рязанской межрайонная природоохранная прокуратура оштрафовала рыбновское сельхозпредприятие за загрязнение сточными водами земельного участка и реки Клещевая. Об этом в среду, 22 мая, сообщил Telegram-канал «Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры».

Ведомство по итогам проверки установило, что агропроизводителем в процессе перекачки побочных продуктов животноводства произошел их разлив на землю и в реку. Ущерб, причиненный почве, составил более 11 миллионов рублей, водному объекту — более 96 тыс. рублей.

Приокское управление Росприроднадзора привлекло предприятие к административной ответственности по части 2 статьи 8.2 и части 4 статьи 8.13 КоАП РФ и назначило штраф на общую сумму в размере 190 тысяч рублей.

Директору организации внесено представление. Ущерб, причиненный водному объекту возмещен в полном объеме.

Для привлечения к ответственности за загрязнение почв прокурор обратился в суд.

Напомним, в феврале 2024 года рыбаки из Рыбновского района сообщили о загрязнении рек.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки природных объектов.

Приокский межрегиональный Росприроднадзор объявил предостережение ООО «АПК «Русь» о недопустимости нарушения обязательных требований, предусмотренных водным кодексом РФ.