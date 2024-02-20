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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с загрязнением рек в Рязанской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о загрязнении рек в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СМИ появилась информация о загрязнении рек Вожи и Клещевой в Рязанской области: в них сбрасываются неизвестные отходы, имеющие резкий запах. В результате вода приобрела темный оттенок, что может негативно сказаться на состоянии окружающей среды и здоровье местных жителей.

В следкоме по региону начали процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Напомним, ранее рыбаки сообщили о загрязнении рек.