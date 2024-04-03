Росприроднадзор объявит предостережение рязанскому агропредприятию за загрязнение рек

Как рассказали в Росприроднадзоре, специалист, осмотрев акватории рек Клещевая и Вожа, сброс сточных вод не обнаружил. По информации федеральной службы, вода загрязнена побочными продуктами животноводства.

Приокский межрегиональный Росприроднадзор объявит предостережение рязанскому агропредприятию в связи с загрязнением рек в Рыбновском районе. Об этом РЗН. Инфо рассказали в ведомстве.

Как рассказали в Росприроднадзоре, специалист, осмотрев акватории рек Клещевая и Вожа, сброс сточных вод не обнаружил. По информации федеральной службы, вода загрязнена побочными продуктами животноводства.

«От рек исходил характерный запах, свойственный отходам животноводства, что может свидетельствовать о загрязнении водных объектов со стороны ООО «АПК «Русь» Житово. Вода имела светло-коричневый цвет. В пределах предоставленных полномочий будет объявлено предостережение ООО «АПК «Русь» о недопустимости нарушения обязательных требований, предусмотренных водным кодексом РФ», — отметили в ведомстве.

Также в федеральной службе отметили, что расчет размера вреда природе, а также его минимизация — это полномочия минприроды Рязанской области.

Напомним, в феврале рыбаки сняли видео с загрязненной рекой в Рыбновском районе. От воды, по их сообщениям, пахнет навозом.

Ситуацию на контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.

В минприроды рассказали РЗН. Инфо, что после того, как специалисты взяли пробы из Клещевой и Вожи 19 февраля, в воде обнаружили аммонийный азот и анионные фосфаты фосфора. По информации ведомства, ПДК этих веществ была значительно превышена.