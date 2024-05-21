Малков заявил, что в регионе есть проблема с бездомными животными

К 1 июня будет готова проектно-сметная документация по строительству приюта в селе Минеево.

Во вторник, 21 мая, на заседании правительства Павел Малков заявил, что в Рязанской области есть проблема с бездомными животными.

Начальник управления ветеринарии Михаил Балакирев зачитал доклад, в котором отметил, что в 2023 году в Рязанской области отловили и стерилизовали более двух тысяч бездомных животных. Из них 316 собак обрели дом, 105 собак размещены на пожизненное содержание. Он также сообщил, что 45 собак пришлось отловить повторно по причине проявления агрессии к людям.

Кроме того, Балакирев добавил, что к 1 июня будет готова проектно-сметная документация по строительству приюта в селе Минеево. Ориентировочная стоимость его составит 250 миллионов рублей, открытие запланировано на конец 2025 года.

«При приюте будет создана единая служба отлова бездомных животных для обслуживания всех муниципальных районов региона. Также будет организована единая горячая линия и единая база бездомных животных», — рассказал Балакирев.

Малков отметил, что важны не цифры и выделяемые средства, а результат, который пока он не видит.

«Пока вижу, что проблема с безнадзорными животными у нас присутствует. Пусть не очень остро стоит, но она однозначно есть», — завершил Малков.

Напомним, на работу с бездомными животными в Рязани на 2024 год выделили 5,6 миллионов рублей.

А также депутаты гордумы предлагали маркировать бездомных собак чипами с геолокацией.