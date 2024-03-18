В Рязани на работу с бездомными животными выделили 5,6 миллиона рублей

Согласно документации, исполнитель должен осуществить отлов животных и отправить их в приют на содержание.

В Рязани на работу с бездомными животными выделили 5,6 миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Заказчик — городская служба по контролю за безнадзорными животными. Начальная цена контракта составляет пять миллионов 648 тысяч 850 рублей.

Согласно документации, исполнитель должен осуществить отлов животных и отправить их в приют на содержание. Мероприятие проходит планово или вынуждено. Запрещается отлов стерилизованных животных без владельцев с неснимаемыми или несмываемыми метками. Нельзя применять при поимке проволочные петли, крюки, вещества и лекарственные средства, отлавливать при детях, если животные не несут опасность. Бездомных питомцев размещают в вольерах или клетках, собак — в будках на огороженной территории. Агрессивные животные содержатся отдельно.

Сотрудники приюта должны разместить в интернете сведения о животном не позднее трех дней со дня его прибытия. Отмечается, что посещение приютов волонтерами и владельцами с целью поиска потерявшегося животного проходит ежедневно, кроме дней санобработки.

После стерилизации, маркирования, лечения и вакцинации необходимо вернуть животных, не переданных новым владельцам, на прежние места обитания с видеозаписью процесса. В случае, если животное агрессивное или представляет опасность окружающим, оно остается на содержание до тех пор, пока не заберут владельцы.

Сроки исполнения контракта — до 20 декабря 2024 года.