В Рязани предложили маркировать бездомных собак чипами с геолокацией

По словам депутата Рязанской гордумы Антона Астафьева, в случае укусов людей животными, невозможно определить, какие собаки это сделали.

В Рязани предложили маркировать бездомных собак чипами с геолокацией. С заявлением выступил депутат Антон Астафьев в четверг, 18 апреля, на комитете по градостроительной деятельности и землепользованию.

По его словам, в случае укусов людей животными, невозможно определить, какие собаки это сделали.

«Не рассматривали ли вы вопрос об использовании чипов с геолокацией, чтобы элементарно понять, какие собаки участвовали в ЧП… Мы же двигаемся вперед, мы тратим деньги, мы чипируем собак, мы их стерилизуем. Мы же должны потом отслеживать это… Мы тратим деньги на эти сережки, на это чипирование, но какой-то толк от них потом должен быть», — сказал Астафьев и посоветовал рассмотреть этот вопрос.

Представитель администрации Колдаева ответила, что за этот квартал на людей напали 11 собак. Все собаки, участвовавшие в ЧП, были маркированы. Их установили и отловили.

Кроме того, депутат Павел Аверин поинтересовался, почему работа по отлову собак выполнена только на 70 процентов и не все выделенные деньги потрачены.

Представитель администрации Елена Колдаева заявила, в 2023 году нужно было отловить по нормативу 1650 собак. Обращений от жителей было много и городская служба на все реагировала. Но чаще всего, по ее словам, жители жаловались на уже маркированных и стерилизованных собак, которых запрещено отлавливать, если животные не проявляют агрессии.

Также по словам представителя администрации, норматив не выполнили и отловили 1149 собак, потому что в 2023 году работали только муниципальные предприятия, никакие подрядчики не привлекались.

«Не каждый выезд собаки были отловлены, потому что при выезде обнаруживалось, что собаки маркированы, а жителям не нравится, что они спят в песочнице, находятся во дворах», — сказала Колдаева.

Тогда депутат Аверин спросил, откуда взялась цифра 1600 в нормативе.

«Эта цифра взялась с потолка, потому что мы в главное управление ветеринарии в конце года подавали информацию, что максимально ожидается в 2023 году к отлову 1100 собак. Мы это прогнозировали по наблюдениям. Но почему-то наше предложение было проигнорировано и норматив оставили 1650 собак», — заявила Колдаева.

Она добавила, что в 2024 году норматив уменьшили и нужно отловить 1570 собак. По ее словам, выездов на данный момент много.