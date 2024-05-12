Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 12
Пнд, 13
11°
Втр, 14
13°
ЦБ USD 91.82 0.7 09/05
ЦБ EUR 98.95 0.64 09/05
Нал. USD 90.00 / 100.00 11/05 09:05
Нал. EUR 95.00 / 115.00 11/05 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
6 595
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
10 731
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
16 095
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
36 154
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области сняли ограничения на передвижение по трассе М5
На 308 километре трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск движение всех транспортных средств восстановлено в полном объеме.

В Рязанской области сняли ограничения на передвижение по трассе М5. Об этом сообщили в пресс-службе «Поволжуправтодора».

На 308 километре трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск движение всех транспортных средств восстановлено в полном объеме.

Напомним, в Рязанской области на трассе М5 ограничили движение. Причиной этому стало массовое ДТП, где один человек погиб и двое пострадали.

Позже появилось видео с места смертельной аварии.