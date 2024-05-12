В Рязанской области сняли ограничения на передвижение по трассе М5
На 308 километре трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск движение всех транспортных средств восстановлено в полном объеме.
В Рязанской области сняли ограничения на передвижение по трассе М5. Об этом сообщили в пресс-службе «Поволжуправтодора».
На 308 километре трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск движение всех транспортных средств восстановлено в полном объеме.
Напомним, в Рязанской области на трассе М5 ограничили движение. Причиной этому стало массовое ДТП, где один человек погиб и двое пострадали.
Позже появилось видео с места смертельной аварии.