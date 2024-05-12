В Рязанской области на трассе М5 ограничили движение из-за смертельного ДТП

На 308 километре автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск временно затруднено движение из-за ликвидации последствий ДТП

В Рязанской области на трассе М5 «Урал» временно ограничили движение из-за смертельного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе «Поволжуправтодора».

Отмечается, что на 308 километре автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск временно затруднено движение из-за ликвидации последствий ДТП.

«Поволжуправтодор» просит учитывать информацию при планировании поездок, а также соблюдать скоростной режим.

Напомним, в Шацком районе произошло массовое ДТП. В аварии один человек погиб и двое пострадали.