В Шацком районе в массовом ДТП один человек погиб и двое пострадали

По предварительной информации, 74-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Сузуки Витаро», столкнулся с автомобилем «Газ 3110», под управлением 59-летнего жителя Москвы и автомобилем «Хендай», под управлением 56-летнего жителя Московской области.

В воскресенье, 12 мая, примерно в 10:10 в Шацком районе произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 307-ом километре автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным ведомства, 74-летний житель Москвы на «Сузуки Витаро» столкнулся с автомобилем «Газ 3110» под управлением 59-летнего москвича и автомобилем «Хендай», за рулем которого находился 56-летний жителя Московской области.

Отмечается, что водитель автомобиля «Хендай» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиры автомобиля «Хендай» в возрасте 50-ти и 12-ти лет получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

В Госавтоинспекции добавили, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.