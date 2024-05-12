В сети появилось видео с места смертельного ДТП в Шацком районе

На кадрах видно, что автомобили получили сильные механические повреждения.

В сети появилось видео с места смертельного ДТП в Шацком районе. Его опубликовали в группе «Днем за днем в Путятино».

Авария случилась на 307-ом километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительным данным Госавтоинспекции, 74-летний житель Москвы на «Сузуки Витаро» столкнулся с автомобилем «Газ 3110» под управлением 59-летнего москвича и автомобилем «Хендай», за рулем которого находился 56-летний жителя Московской области.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 12 мая. В Госавтоинспекции рассказали о погибшем и пострадавших в аварии.

Позже на трассе М5 ограничили движение из-за ДТП.