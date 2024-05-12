В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Гладков в своем Telegram-канале.

Жителей призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Людей, которые находятся на улице, попросили спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее стало известно, что Украина ударила по Белгородской области ракетами «Точка-У».

Позже стало известно, что в Белгороде рухнул подъезд многоэтажки из-за обстрела ВСУ. SHOT сообщал, что под завалами рухнувшего подъезда в Белгороде могут находиться 15 человек.