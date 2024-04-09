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В Рязани объявили тендер на обслуживание платных парковок
Начальная стоимость на сайте госзакупок — 24,2 миллиона рублей.

В Рязани объявили тендер на обслуживание платных парковок. Начальная стоимость на сайте госзакупок — 24,2 миллиона рублей.

Согласно документам, подрядчик должен будет обеспечить управление платными парковками в Рязани, а также контролировать оплату за парковку с помощью фото и видео. Всего планируется установить 33 паркомата на следующих рязанских улицах: Право-Лыбедская, Радищева, Павлова, Кудрявцева, Краснорядская, Николодворянская, Семинарская, Пожалостина, Кольцова, Соборная, Полонского Свободы, Введенская, Ленина, Горького, Чапаева, Яхонтова.

Заказчик администрация Рязани (муниципальное казенное учреждение «Техобеспечение»). Срок исполнения услуг по контракту — до 31 декабря 2024 года.

Также в тендере указано, что на момент заключения контракта стоянки вмещают 1500 паковочных мест. Подрядчик может увеличить их число до 1650.

Напомним, в октябре 2023 года стало известно, что власти намерены увеличить стоимость и сократить количество платных стоянок.

В центре Рязани парковка останется бесплатной до 1 мая.