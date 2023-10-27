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В Рязани сократят количество платных парковок

В Рязани сократят количество платных парковок. Соответствующее постановление мэрии опубликовали среду, 25 октября.

Парковка вновь станет бесплатной на улицах: Павлова, Почтовой, Вознесенской, Щедрина, Вокзальной, Полевой, Урицкого, Либкнехта, Подгорной, Садовой, Скоморошинской и Газетном переулке.

Изменения вступят в силу с 13 января 2024 года. С этого момента платные парковки передадут в собственность города, муниципальному предприятию «Техобеспечение». Платная стоянка останется на следующих участках:

  • улица Право-Лыбедская от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Горького;
  • улица Радищева от пересечения с улицей Право-Лыбедской до пересечения с улицей Есенина;
  • улица Павлова от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с улицей Кудрявцева;
  • улица Кудрявцева от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Маяковского;
  • улица Пожалостина от пересечения с Семинарской улицей до пересечения с улицей Кудрявцева;
  • площадь Ленина;
  • улица Семинарская от пересечения с улицей Каширина до пересечения с улицей Некрасова;
  • площадь имени генерала армии Маргелова;
  • улица Сенная от пересечения с улицей Семинарской до пересечения с улицей Кольцова;
  • улица Кольцова от пересечения с улицей Сенной до пересечения с улицей Соборной;
  • улица Некрасова от пересечения с улицей Соборной до пересечения с улицей Почтовой;
  • улица Николодворянская от дома 14 включительно до пересечения с улицей Ленина;
  • улица Полонского от пересечения с улицей Николодворянской до пересечения с улицей Свободы;
  • улица Свободы от пересечения с улицей Чапаева до пересечения с улицей Ленина;
  • площадь Мичурина;
  • улица Введенская от пересечения с улицей Ленина до площади Мичурина;
  • улица Горького от пересечения с улицей Есенина до пересечения с улицей Право-Лыбедской;
  • улица Чапаева от пересечения с улицей Кудрявцева до пересечения с улицей Свободы;
  • улица Яхонтова от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Есенина;
  • Бульварный переулок от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Радищева;
  • улица Пролетарская от пересечения с улицей Маяковского до пересечения с улицей Чапаева.

Напомним, в январе 2024 года заканчивается срок действия заключенного с ПАО «Ростелеком» соглашения.

Интерактивная карта участков, где парковка вновь станет бесплатной: