В Рязани сократят количество платных парковок

В Рязани сократят количество платных парковок. Соответствующее постановление мэрии опубликовали среду, 25 октября.

Парковка вновь станет бесплатной на улицах: Павлова, Почтовой, Вознесенской, Щедрина, Вокзальной, Полевой, Урицкого, Либкнехта, Подгорной, Садовой, Скоморошинской и Газетном переулке.

Изменения вступят в силу с 13 января 2024 года. С этого момента платные парковки передадут в собственность города, муниципальному предприятию «Техобеспечение». Платная стоянка останется на следующих участках:

улица Право-Лыбедская от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Горького;

улица Радищева от пересечения с улицей Право-Лыбедской до пересечения с улицей Есенина;

улица Павлова от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с улицей Кудрявцева;

улица Кудрявцева от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Маяковского;

улица Пожалостина от пересечения с Семинарской улицей до пересечения с улицей Кудрявцева;

площадь Ленина;

улица Семинарская от пересечения с улицей Каширина до пересечения с улицей Некрасова;

площадь имени генерала армии Маргелова;

улица Сенная от пересечения с улицей Семинарской до пересечения с улицей Кольцова;

улица Кольцова от пересечения с улицей Сенной до пересечения с улицей Соборной;

улица Некрасова от пересечения с улицей Соборной до пересечения с улицей Почтовой;

улица Николодворянская от дома 14 включительно до пересечения с улицей Ленина;

улица Полонского от пересечения с улицей Николодворянской до пересечения с улицей Свободы;

улица Свободы от пересечения с улицей Чапаева до пересечения с улицей Ленина;

площадь Мичурина;

улица Введенская от пересечения с улицей Ленина до площади Мичурина;

улица Горького от пересечения с улицей Есенина до пересечения с улицей Право-Лыбедской;

улица Чапаева от пересечения с улицей Кудрявцева до пересечения с улицей Свободы;

улица Яхонтова от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Есенина;

Бульварный переулок от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Радищева;

улица Пролетарская от пересечения с улицей Маяковского до пересечения с улицей Чапаева.

Напомним, в январе 2024 года заканчивается срок действия заключенного с ПАО «Ростелеком» соглашения.

Интерактивная карта участков, где парковка вновь станет бесплатной: