В Рязани сократят количество платных парковок
В Рязани сократят количество платных парковок. Соответствующее постановление мэрии опубликовали среду, 25 октября.
Парковка вновь станет бесплатной на улицах: Павлова, Почтовой, Вознесенской, Щедрина, Вокзальной, Полевой, Урицкого, Либкнехта, Подгорной, Садовой, Скоморошинской и Газетном переулке.
Изменения вступят в силу с 13 января 2024 года. С этого момента платные парковки передадут в собственность города, муниципальному предприятию «Техобеспечение». Платная стоянка останется на следующих участках:
- улица Право-Лыбедская от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Горького;
- улица Радищева от пересечения с улицей Право-Лыбедской до пересечения с улицей Есенина;
- улица Павлова от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с улицей Кудрявцева;
- улица Кудрявцева от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Маяковского;
- улица Пожалостина от пересечения с Семинарской улицей до пересечения с улицей Кудрявцева;
- площадь Ленина;
- улица Семинарская от пересечения с улицей Каширина до пересечения с улицей Некрасова;
- площадь имени генерала армии Маргелова;
- улица Сенная от пересечения с улицей Семинарской до пересечения с улицей Кольцова;
- улица Кольцова от пересечения с улицей Сенной до пересечения с улицей Соборной;
- улица Некрасова от пересечения с улицей Соборной до пересечения с улицей Почтовой;
- улица Николодворянская от дома 14 включительно до пересечения с улицей Ленина;
- улица Полонского от пересечения с улицей Николодворянской до пересечения с улицей Свободы;
- улица Свободы от пересечения с улицей Чапаева до пересечения с улицей Ленина;
- площадь Мичурина;
- улица Введенская от пересечения с улицей Ленина до площади Мичурина;
- улица Горького от пересечения с улицей Есенина до пересечения с улицей Право-Лыбедской;
- улица Чапаева от пересечения с улицей Кудрявцева до пересечения с улицей Свободы;
- улица Яхонтова от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Есенина;
- Бульварный переулок от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Радищева;
- улица Пролетарская от пересечения с улицей Маяковского до пересечения с улицей Чапаева.
Напомним, в январе 2024 года заканчивается срок действия заключенного с ПАО «Ростелеком» соглашения.
Интерактивная карта участков, где парковка вновь станет бесплатной: