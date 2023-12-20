В Рязанской области установили максимальную плату за парковку

Соответствующее постановление губернатора опубликовали во вторник, 19 декабря.

В Рязанской области установили максимальную плату за использование платных парковок. Соответствующее постановление губернатора опубликовали во вторник, 19 декабря.

Максимальная плата за использование платных парковок на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения составит 52,51 рубля за час.

Напомним, с 2024 года платные парковки в Рязани перейдут в собственность мэрии. Отметим, что в 2023 году стоимость парковки составляет 20 рублей за час.