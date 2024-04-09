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Школу в селе Тюшево пообещали открыть в 2024 году
Представители администрации Рязанского района пообещали, что школу в селе Тюшево откроют в 2024 учебном году. Отмечается, что подрядчик доделывает фасад старого здания и нового корпуса, а также благоустраивает территорию.

Представители администрации Рязанского района пообещали, что школу в селе Тюшево откроют в 2024 учебном году. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Отмечается, что подрядчик доделывает фасад старого здания и нового корпуса, а также благоустраивает территорию. Все внутренние помещения практически готовы.

Реконструкцию Тюшевской школы контролирует облпрокуратура, которая приехала на очередную проверку.

«Объект не сдан. Сроки разрешения на реконструкцию продлены фактически до конца первого полугодия 2024 года. По итогам настоящей проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказала старший помощник прокурора Рязанской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Виктория Игнаткина.

Напомним, жители Тюшева жаловались, что стройку новой школы в селе забросили. До окончания ремонтных работ ученики школы села Тюшево обучаются в рязанской школе № 30. Подрядчик обещал завершить работы к концу ноября 2023 года. Потом сроки сдвинулись на первый квартал 2024 года. Но и эти обязательства организация не выполнила.

Фото: ГТРК «Ока»