Жители Тюшева пожаловались, что стройку новой школы в селе забросили

Жители Тюшева пожаловались, что стройку новой школы в селе забросили. Пост об этом появился в группе «ДТП и ЧП Рязань».

Жители села Тюшево сообщили, что местную школу не успеют построить к первому сентября, а от старой остались только несущие стены.

«В апреле 2023 у нас началась стройка новой школы и реконструкция старой. Старую школу просто разбомбили, других слов нет, остались только несущие стены, построены стены новой школы, но не до конца. На этом этапе работы подрядчиком были закончены, вывезена техника. С мая по 24 июля школа разбита и заброшена», написала автор поста.

Рязанка отметила, что из-за затянувшихся работ школьники не смогут начать учебу 1 сентября.

«Куда пойдут наши дети учиться 1 сентября? На все обращения жителей, получаем только отписки главы Рязанского муниципального района Жуневой Н.А. о том, что новый подрядчик найден, и в ближайшее время работы начнутся, об этом Жунева Н.А. отчиталась во время заседания Правительства Рязанской области губернатору Малкову. Сегодня 26 июля, и никакого строительства не ведется. Просим разобраться в сложившейся ситуации и помочь нам», — написала женщина.