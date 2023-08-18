В мэрии сообщили, что школьники из Тюшева будут временно обучаться в Рязани

В мэрии сообщили, что школьники из Тюшева будут временно обучаться в Рязани. Пост об этом появился на сайте городской администрации.

В ведомстве сообщили, что с 1 сентября до окончания ремонтных работ ученики школы села Тюшево будут обучаться в рязанской школе № 30.

«Уже распределены классы, есть понимание, как будут размещаться школьники. Родители из Рязанского района и представители администрации приезжали смотреть, где будут учиться их дети. Всех все устраивает», — рассказала заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева.

Отмечается, что из села дети будут добираться на школьном автобусе.

Напомним, ранее жители Тюшева пожаловались, что стройку новой школы в селе забросили.