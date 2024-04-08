Выпуск программы «На ножах» из Рязани выйдет в эфир 10 апреля

Выпуск, в котором шеф Константин Ивлев переделал кафе «Собрание» в кофейню «Роман с кофе», покажут в эфире «Пятницы» 10 апреля в 19:00

Выпуск программы «На ножах» из Рязани выйдет в эфир 10 апреля. Об этом сообщает сайт телеканала «Пятница», на котором появился тизер выпуска.

Выпуск, в котором шеф Константин Ивлев переделал кафе «Собрание» в кофейню «Роман с кофе», покажут в эфире «Пятницы» 10 апреля в 19:00.

Ранее в сети появились фото из переделанного кафе. Также Ивлев переделал в Рязани ресторан Bazar.