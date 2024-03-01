Открылся ресторан «А у нас в Рязани», переделанный Ивлевым

Ранее ресторан на улице Почтовой назывался Bazar.

Открылся ресторан «А у нас в Рязани». Об этом сообщил Telegram-канал Твиглс.

Заведение открылось после обновления в рамках программы «На ножах». Ранее он назывался Bazar. Как рассказали официанты, «на съемках было все: и битье посуды, и похвалы».

«Попробовали салаты, блюда из мяса и рыбы, узнали, что такое облепиховый тархун. И остались очень довольны! Кстати, во многих блюдах обязательный ингредиент — грибы», — отмечают в публикации.

По информации из поста, выпуск выйдет в конце апреля-начале мая.