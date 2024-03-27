В сети появились фотографии из переделанного Ивлевым рязанского кафе

Заведение расположено на улице Гагарина.

В сети появились фотографии из кафе «Роман с кофе». Его переделал в рамках шоу «На ножах» Константин Ивлев, пишет «Твиглс».

Заведение расположено на улице Гагарина.

«Кофейня уютная, с интересным интерьером: на стенах висят разные фотографии одного мужчины. Мы спросили у официанта, кто это, оказалось что на снимках сам владелец заведения — Роман», — указано в публикации. При этом меню в заведении авторы заметки назвали «скромным».

Ранее сообщалось об открытии обновленного заведения «А у нас в Рязани» — его также переделал Константин Ивлев.