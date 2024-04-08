В чат-боте «Моя Рязань» появился раздел для жалоб на нарушение ПДД электросамокатами

Отмечается, что обращения будут отрабатываться совместно с ГИБДД.

В чат-боте «Моя Рязань» появился раздел для жалоб на нарушение ПДД электросамокатами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Артемов.

Раздел заработал с понедельник, 8 апреля. В нем рязанцы могут сообщить о нарушениях правил движения на средствах индивидуальной мобильности и их парковки.

Отмечается, что обращения будут отрабатываться совместно с ГИБДД.

Ранее администрация Рязани ввела ограничения скоростного режима для электросамокатов на территории некоторых городских улиц и общественных пространств.

Напомним, чат-бот «Моя Рязань» заработал в конце января этого года.