В чат-боте «Моя Рязань» появился раздел для жалоб на нарушение ПДД электросамокатами
Отмечается, что обращения будут отрабатываться совместно с ГИБДД.
В чат-боте «Моя Рязань» появился раздел для жалоб на нарушение ПДД электросамокатами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Артемов.
Раздел заработал с понедельник, 8 апреля. В нем рязанцы могут сообщить о нарушениях правил движения на средствах индивидуальной мобильности и их парковки.
Отмечается, что обращения будут отрабатываться совместно с ГИБДД.
Ранее администрация Рязани ввела ограничения скоростного режима для электросамокатов на территории некоторых городских улиц и общественных пространств.
Напомним, чат-бот «Моя Рязань» заработал в конце января этого года.