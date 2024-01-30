Мэрия создала сервис приема предложений горожан «Моя Рязань»

Сервис представляет доступ к специальному рубрикатору тем, по которым могут обращаться жители Рязани. Обращения, поданные через чат-бот, напрямую попадают руководителям профильных подразделений для дальнейшей коррекции работы.

Мэрия создала сервис приема предложений горожан «Моя Рязань». Об этом сообщили на сайте ведомства.

Сервис представляет доступ к специальному рубрикатору тем, по которым могут обращаться жители Рязани. Обращения, поданные через чат-бот, напрямую попадают руководителям профильных подразделений для дальнейшей коррекции работы.

«Рубрикатор Telegram-сервиса „Моя Рязань“ поможет горожанам быстрее сориентироваться, а внутренний маршрутизатор позволит напрямую направить обращение в необходимое подразделение администрации города. Сервис позволяет добавлять фотографии и поэтапно запрашивает у заявителя всю необходимую для сотрудников администрации информацию, в том числе адрес, для более оперативной обработки обращения», — написали в сообщении.