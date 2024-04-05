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Мэрия Рязани ввела ограничения на передвижение и размещение электросамокатов
Ограничения показаны в приложении операторов электросамокатов.

Мэрия Рязани ввела ограничения на передвижение и размещение электросамокатов. Об этом пресс-служба горадминистрации.

Их использование запрещено детьми младше 14 лет без сопровождения взрослых. Максимально разрешенная скорость — не более 25 км/ч.

Движение самокатов запретили на территории Верхнего городского парка. В бульваре имени Скобелева, сквере 50-летия Октября и на улице Гагарина действует ограничение скорости в 10 км/ч. Ограничение скорости 15 км/ч действует в Нижнем городском парке, сквере на улице 26 Бакинских Комиссаров, сквере имени академика Уткина, Кремлевском парке, на Бульваре Победы, на Первомайском проспекте от дома № 29/1 до дома № 37, от дома № 54 до дома № 66, на улице Почтовой от дома № 50 до дома № 64, от дома № 49 до дома № 65 и на части Лыбедского бульвара. Скорость электросамокатов ограничивается до 20 км/ч на части Лыбедского бульвара, в Центральном парке культуры и отдыха, в районе Лесопарка.

Ограничения показаны в приложении операторов электросамокатов. Отмечается, что список не является окончательным и будет пересматриваться по соглашению сторон с учетом реальной ситуации, сообщили в мэрии.

Также Госавтоинспекция запланировала рейды.