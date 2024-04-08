Рязанская Госавтоинспекция разыскивает свидетелей двух ДТП

Рязанская Госавтоинспекция разыскивает свидетелей двух ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

25 августа 2023 года, примерно в 23:20, в Рязани вблизи дома № 35, корпус 1 на Куйбышевском шоссе, столкнулись «Фольксваген Туарег» и «Шевроле Нива». В результате аварии пострадали пять человек.

22 декабря 2023 года, примерно в 13:47, в Рыбновском районе на 166-ом километре автодороги М-5 «Урал» водитель на «Ладе Ларгус» наехал на 70-летнюю женщину. Она получила травмы.