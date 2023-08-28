В Рязани в ДТП пострадали пять человек

Проводится проверка.

В Рязани в пятницу, 25 августа, примерно в 22:55, в ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел вблизи дома № 35 корп. 1 по Куйбышевскому шоссе. По предварительным данным, 62-летний рязанец на «Фольксвагене Туарег» столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 28-летнего местного жителя.

В результате происшествия водитель автомобиля «Шевроле Нива», а также его 14-летний и 22-летний пассажиры получили травмы. Пассажиры «Фольксвагена Туарег» в возрасте 36 и семи лет также получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.

Проводится проверка.