Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП в Рыбновском районе

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места смертельного ДТП, произошедшего в Рыбновском районе 21 октября.

Примерно в 13:25 на 166 километре трассы М5 столкнулись несколько автомобилей. 63-летний рязанец на «КамАЗе», двигаясь по трассе М5 со стороны Москвы в направлении Рязани, перестраивался с левой полосы на правую и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Renault Duster, за рулем которого был 52-летний житель Московской области.

После удара Renault столкнулся с фурой Scania с прицепом под управлением 37-летнего жителя Рязанской области.

Scania при движении вперед столкнулась с автомобилем Skoda Rapid, за рулем которого был 42-летний житель Московской области. Отлетевшие осколки в результате ДТП повредили Volvo V50, которым управлял 59-летний житель Кировской области.

В аварии погиб водитель Renault Duster. Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места ДТП.