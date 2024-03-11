В реках Рыбновского района обнаружили превышение ПДК азота и фосфора

Сотрудники Минприроды взяли пробы из Клещевой и Вожи 19 февраля.

В реках Клещевая и Вожа Рыбновского района обнаружили превышение предельно допустимых концентраций азота и фосфора. Об этом РЗН. Инфо рассказали в министерстве природопользования.

После того, как сотрудники Минприроды взяли пробы из Клещевой и Вожи 19 февраля, в воде обнаружили аммонийный азот и анионные фосфаты фосфора. По информации ведомства, ПДК этих веществ была значительно превышена.

Повторные пробы воды и почвы взяли на следующий день, 20 февраля, совместно с природоохранной прокуратурой.

Ранее в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова, рязанцы предположили, что в выбросах виновато местное агропредприятие.

«Пробы воды в реке Клещевая отобрали на мосту в селе Житово ниже места аварийного слива АПК „Русь“ осветленной фракции переработки навоза крупного рогатого скота. На момент 20 февраля загрязняющих веществ в воде было меньше», — отметили в минприроды.

По информации ведомства, аварийный сброс веществ прекращен.

В министерстве отметили, что АПК «Русь» подлежит федеральному государственному экологическому контролю. Все документы направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Приокское межрегиональное управления Росприроднадзора для принятия мер.

В минприроды также рассказали, что вопрос о расчете размера вреда рекам будет рассмотрен после получения всех необходимых данных.

Напомним, рыбаки Рыбновского района сняли видео с выбросом отходов в реку. От воды, по их сообщениям, пахнет навозом. Позже ситуацию на контроль взял глава Следственного комитета Бастрыкин.