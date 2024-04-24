Рязанский суд продлил домашний арест Владимиру Арцыбашеву

Адвокат Арцыбашева просил сменить место отбывания домашнего ареста с Москвы на Рязань. А также, по возможности, рассмотреть вопрос о его прогулках в течении часа.

В среду, 24 апреля, в рязанском Железнодорожном суде началось рассмотрение уголовного дела о хищении 15 миллионов рублей группой чиновников. В рамках дела суд продлил домашний арест экс-советнику бывшего вице-губернатора Владимиру Арцыбашеву. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

Адвокат Арцыбашева просил сменить место отбывания домашнего ареста с Москвы на Рязань. А также, по возможности, рассмотреть вопрос о его прогулках в течении часа.

Прокуратура просила продлить домашний арест на полгода, а также частично поддержала просьбы защиты.

На заседании так же присутствовал представитель администрации, как потерпевшая сторона.

Кроме того, заседание делали закрытым на время, пока рассматривалось состояние здоровья Арцыбашева.

Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил домашний арест до 4 октября 2024 года. А также разрешил отбывать наказание в Рязани.

Судебное заседание отложили до 21 мая.

Ранее Московский городской суд продлил домашний арест до 2 мая. Позже стало известно, что дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета чиновниками направили в рязанский суд.