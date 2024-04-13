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Дело о хищении 15 миллионов рублей из бюджета рязанскими чиновниками направили в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Арцыбашева, Евгения Алексеева, Артура Сидорова и Юрия Фурфурака, обвиняемых в хищении из бюджета Рязани и Рязанской области.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Арцыбашева, Евгения Алексеева, Артура Сидорова и Юрия Фурфурака, обвиняемых в хищении из бюджета Рязани и Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с июля по декабрь 2020 года советник вице-губернатора Рязанской области Владимир Арцыбашев в составе организованной группы совместно с начальником управления благоустройства администрации Рязани Фурфураком, менеджером ООО «Меркатор Холдинг» Сидоровым, гендиректором ООО «ФГК» Алексеевым и иными должностными лицами похитили из бюджета Рязанской области и города более 15 млн 734 тысяч рублей.

Для этого они подделали коммерческие предложения, завысив начальную максимальную цену муниципального контракта на поставку 6 комбинированных дорожных машин ЭД600АК. Разница между стоимостью этой техники у производителя и ценой договора составила сумму похищенных средств.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани. Ранее туда же было направлено уголовное дело в отношении Арцыбашева.

Первое заседание по делу состоится 24 апреля.