Фурфураку и Арцыбашеву снова продлили домашний арест

Арест мужчинами продлили до 2 мая 2024 года.

Фурфураку и Арцыбашеву снова продлили домашний арест. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе московского городского суда.

Арест мужчинами продлили до 2 мая 2024 года.

Напомним, следствие подозревает Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники в 2020 году. Тогда администрация города закупила шесть специализированных машин за 63 миллиона рублей. В марте дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву. Подробнее в сюжете.