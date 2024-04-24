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Размытую дорогу в Рязанском районе отремонтируют спустя полтора года
«Работы планируется завершить до 31 октября, в этом году», — заключил губернатор.

Размытую дорогу близ деревни Мельгуново Рязанского района отремонтируют спустя полтора года. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на своем прямом эфире в среду, 24 апреля.

Губернатор зачитал вопрос о размытой дороге в деревне Мельгуново и подтвердил, что там «действительно размыло большой участок дороги». Малков отметил, что для ремонта уже разработан проект, для этого выделены средства.

«Работы планируется завершить до 31 октября, в этом году», — заключил губернатор.

О том, что на дорогу не обращают внимание, жители деревни Мельгуново сообщали еще в августе 2023. Как они отмечали, дорогу начали ремонтировать осенью 2022 года. 30 марта стало известно, что дорога провалилась.

По мнению местных жителей, это случилось потому, что строители не учли трубу, проходящую под ней. Минтранс в свою очередь сообщил, что проезд закрыли до ноября 2023 года.