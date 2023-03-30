В Рязанском районе закрыли участок дороги в деревне Мельгуново
В Рязанском районе закрыли участок дороги в деревне Мельгуново. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил региональный минтранс.
В деревне Мельгуново Рязанского района на участке дороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» — Секиотово — Мельгуново) закрыли движение для всех видов транспорта.
Ранее в связи с размывом земляного полотна движение автотранспорта на указанном участке осуществлялось по одной полосе.
В ведомстве попросили водителей учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и выбирать пути объезда.