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Жители деревни Мельгуново Рязанского района рассказали о перекрытой пять месяцев дороге

Жители деревни Мельгуново Рязанского района рассказали о перекрытой пять месяцев дороге. Жалобы они оставили под постом Павла Малкова в Telegram-канале.

Как отметили жители деревни, их дорогу начали ремонтировать осенью 2022 года. Весной дорога провалилась. По мнению комментаторов, произошло это потому, что строители не учли трубу, проходящую под дорогой.

Чиновники перекрыли дорогу, поставили знак «тупик» и проложили временную дорогу из песка и щебенки, по которой теперь идет весь транспорт.

«Сейчас нам администрация Рязанского района говорит, что делается проект. Дорога закрыта с 28 марта 2023 года, пять месяцев уже прошло. Сделали объездную дорогу и успокоились, только никто не усмотрел, что объезд проходит по самому краю озера и если будет слякоть или наледь, то очень легко съехать в воду», — пояснили рязанцы.

Минтранс сообщил, что сквозной проезд на дороге Секиотово — Мельгуново закрыли до ноября 2023 года. Профильные специалисты ведомства в ближайшее время приступят к разработке проектно-сметной документации.

Ранее сообщалось, что в Рязанском районе закрыли участок дороги в деревне Мельгуново.

Фото предоставлены жительницей деревни